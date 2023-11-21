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Немков: мне было бы интересно подраться с Нганну

Немков: мне было бы интересно подраться с Нганну
Вадим Немков
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Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков намерен выступать в тяжёлом дивизионе промоушена, который стал франшизой Professional Fighters League. Россиянин дал понять, что он хотел бы разделить октагон с экс-обладателем титула UFC и бойцом PFL Фрэнсисом Нганну.

«Выступать я планирую в тяжёлом весе, поэтому точно не выступлю в поединке чемпионов Bellator и PFL в полутяжёлом весе, потому что врачи запретили мне туда спускаться и гонять по 20 кг. Мне было бы интересно подраться с Фрэнсисом Нганну и проверить себя с таким сильным соперником. О переходе в UFC пока не думаю, потому что мой контракт действует ещё год и я должен его сначала отработать», – приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Ранее стало известно о том, что организация Professional Fighters League приобрела права на Bellator.

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