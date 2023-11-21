Бобби Грин объяснил, почему Ислам Махачев не заслуживает первой строчки рейтинга P4P

Известный американский боец MMA Бобби Грин выразил мнение о том, что чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев не заслуживает первого места в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовых категорий (P4P).

«Не думаю, что Ислам заслуживает этого. Там должен быть Джон Джонс. Он добился невероятных высот, которые никто пока не повторил. Пока Ислам не начнёт драться в других дивизионах, он не заслужит лидерства. Я мог бы дать Махачеву второе место, но его превосходит и Волкановски. Так что Ислам на третьем месте. Волк побил всех, постоянно готов к драке. А Ислам дерётся крайне редко. Волк — настоящий король. Так что Джонс — первый, Волкановски — второй, а Ислам — лишь третий», — сказал Грин в интервью The Schmo.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. В своём последнем бою, состоявшемся 21 октября текущего года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), российский боец в первом раунде нокаутировал австралийца Александра Волкановски.