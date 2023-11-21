Чисора не смог выбрать фаворита в бою между Фьюри и Усиком

Известный британский боксёр Дерек Чисора высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и Александром Усиком из Украины.

«Кто победит? Это будет короткий лагерь для обоих бойцов. Пока они войдут в ритм и попытаются сделать всё правильно, будет тяжело, будут травмы. Они уже подписали контракт на бой и перенесли его. Они оба будут упорно тренироваться, кто знает. Трудно сказать», — заявил Чисора в интервью IFL TV.

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе состоится 17 февраля 2024 года. Он возглавит вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, профессиональный рекорд Фьюри в боксе составляет 34-1-0. На счету Усика 21 победа в 21 поединке.