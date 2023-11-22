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Дэн Хукер выбыл из боя с Бобби Грином из-за травмы руки

Боец смешанных единоборств Дэн Хукер получил травму руки и выбыл из боя с Бобби Грина, сообщает телеграм-канал Вестик ММА.

Бой между новозеландцем и американцем должен был стать со-главным поединком UFCAustin 3 декабря.

Напомним, что Хукер ломал руку в последнем своём поединке с Джалином Тёрнером. Об этом стало известно после того, как новозеландец опубликовал в сети снимок рентгена, на котором был виден перелом запястья.

В своей карьере Хукер провёл 35 боёв, 23 из которых завершились победой (11 нокаутом, 7 сдачей и 5 решением судей).

Кроме Хукера с Грином, на UFCAustin запланировано ещё пять боёв: Роб Фонт – Дейвесон Фигередо, Шон Брэди – Келвин Гастелум, Пунахеле Сориано – Дастин Штольцфус, Халил Раунтри – Азамат Мурзаканов и главный бой Бенэил Дариуш – Арман Царукян.