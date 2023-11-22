Отец Фьюри предположил, сколько килограммов мышечной массы Тайсон потерял в бою с Нганну

Джон Фьюри, отец британского чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о состоянии сына в последних поединках. По словам Джона, некоторые спортивные показатели Тайсона упали.

«17 февраля — это дата, на которую Тайсон должен ориентироваться. Но, на мой взгляд, ему нужно немного больше времени, чтобы привести себя в порядок и прийти в форму. Мне показалось, что в прошлый раз он потерял 20 фунтов мышечной массы (около 9 кг. – Прим. «Чемпионат»). Что-то пошло не так.

По моему мнению, в его последних трёх боях наблюдался небольшой спад. Речь не о том, что его уровень упал, а о том, что произошло снижение силы, мощи и физического состояния. С этим нужно разобраться. Он не проявил себя в Саудовской Аравии», — приводит слова Джона Metro.

17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) должен состояться бой Фьюри с Александром Усиком.