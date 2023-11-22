Дана Уайт обратился к Орловскому после его 36-часового голодания

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал недавнее сообщение бывшего чемпиона промоушена в тяжёлой весовой категории Андрея Орловского о голодании. Ранее Орловский заявил, что по примеру Уайта принял решение попоститься. Бывший чемпион UFC голодал в течение 36 часов. Дана ранее обходился без еды 86 часов.

«Люблю это, брат! Как только ты привыкнешь к голоданию, всё будет потрясающе», — написал Уайт в соцсетях.

За время карьеры в смешанных единоборствах Орловский принял участие в 58 поединках, в которых одержал 34 победы (17 нокаутом) и потерпел два поражения. Два боя с участием Андрея были признаны несостоявшимися. В настоящий момент Орловскому 44 года.

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