Никита Цзю нокаутировал Дилана Биггса, завоевав свой первый титул

В Ньюкасле (Австралия) на арене Newcastle Entertainment Centre состоялся турнир по боксу, в главном поединке которого встречались австралиец с русскими корнями Никита Цзю и австралийский спортсмен Дилан Биггс. Боксёры сражались за звание чемпиона Австралии в первом среднем весе, которое удерживал Биггс.

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Никиты техническим нокаутом, который, таким образом, стал новым обладателем титула чемпиона Австралии в первом среднем весе. Для Никиты это первый титул на профессиональном уровне.

Отметим, что в первом раунде Никита побывал в нокдауне, но довольно быстро оправился.

В этом поединке Цзю-младший одержал свою восьмую победу. Сын Кости Цзю за время карьеры в профессионалах ни разу не проигрывал. Семь раз он побеждал нокаутом.

Биггс до поединка с Никитой провёл десять боёв и ни разу не терпел поражений. Семь раз он побеждал нокаутом.