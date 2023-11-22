Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Никита Цзю нокаутировал Дилана Биггса, завоевав свой первый титул

Никита Цзю нокаутировал Дилана Биггса, завоевав свой первый титул
Аудио-версия:
Комментарии

В Ньюкасле (Австралия) на арене Newcastle Entertainment Centre состоялся турнир по боксу, в главном поединке которого встречались австралиец с русскими корнями Никита Цзю и австралийский спортсмен Дилан Биггс. Боксёры сражались за звание чемпиона Австралии в первом среднем весе, которое удерживал Биггс.

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Никиты техническим нокаутом, который, таким образом, стал новым обладателем титула чемпиона Австралии в первом среднем весе. Для Никиты это первый титул на профессиональном уровне.

Отметим, что в первом раунде Никита побывал в нокдауне, но довольно быстро оправился.

В этом поединке Цзю-младший одержал свою восьмую победу. Сын Кости Цзю за время карьеры в профессионалах ни разу не проигрывал. Семь раз он побеждал нокаутом.

Биггс до поединка с Никитой провёл десять боёв и ни разу не терпел поражений. Семь раз он побеждал нокаутом.

Материалы по теме
Никита Цзю — Дилан Биггс: младший сын Кости стал чемпионом Австралии! LIVE
Live
Никита Цзю — Дилан Биггс: младший сын Кости стал чемпионом Австралии! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android