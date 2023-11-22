Никита Цзю высказался о победе в бою Диланом Биггсом, ранее ни разу не проигрывавшим

Австралиец с русскими корнями Никита Цзю прокомментировал победу, одержанную в поединке с соотечественником Диланом Биггсом. Спортсмены сражались за звание чемпиона Австралии в первом среднем весе, которое удерживал Биггс. Никита победил в пятом раунде, отправив соперника в технический нокаут. При этом в первом раунде сын Кости Цзю побывал в нокдауне, но довольно быстро восстановился.

«Вегас, детка! Он был просто препятствием, просто огромным шлагбаумом в моём мозгу. Я начинаю медленно. Это меня заводит. Нет ничего лучше, чем панч, как чашка кофе с утра», — сказал Никита после боя.

В этом поединке Цзю-младший одержал свою восьмую победу. Сын Кости Цзю за время карьеры в профессионалах ни разу не проигрывал. Семь раз он побеждал нокаутом.

Биггс до поединка с Никитой провёл десять боёв и ни разу не терпел поражений. Семь раз он побеждал нокаутом.