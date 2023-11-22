Исмаилов рассказал, какие два вопроса его беспокоят по поводу боя с Минеевым

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался на тему потенциального поединка с соотечественником Владимиром Минеевым. Ранее промоутер Камил Гаджиев заявил, что в следующем поединке Минеев может встретиться именно с Исмаиловым.

«Переживёт два раунда или нет? Вот в чём вопрос?! Если переживёт, не усну ли я в третьем от нехватки кислорода? Вот в чём второй вопрос?! Есть интрига, аккуратничать всё равно не буду, пусть будет месиво и ответ на два вопроса!» — написал Исмаилов в соцсетях.

Минеев и Исмаилов встречались уже дважды. В октябре 2021 года Магомед досрочно проиграл Владимиру, при этом даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

Камил Гаджиев — о боях Минеева со Штырковым и Исмаиловым: