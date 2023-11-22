Пётр Ян хочет выступить на турнире UFC 299

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Пётр Ян хочет вернуться в октагон на турнире UFC 299. Об этом российский спортсмен сообщил в своих социальных сетях.

«UFC 299 звучит неплохо для возвращения», – написал Ян.

Турнир UFC 299 состоится 9 марта 2024 года. В главном событии вечера чемпион организации в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли разделит клетку с представителем Эквадора Марлоном Верой.

Напомним, профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили. Ян потерпел поражение единогласным решением судей.