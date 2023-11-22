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Гаджиев считает, что UFC с годами растерял популярность

Гаджиев считает, что UFC с годами растерял популярность
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о спаде UFC. По словам российского функционера, за последние пять лет лучший MMA-промоушен мира стал менее популярным.

«Чем UFC сегодняшний отличается от UFC, который был пять лет назад? Да ничем. Даже хуже стало. Мне кажется, что, когда Конор Макгрегор пылил и была эта его история с Хабибом Нурмагомедовым, это всё было для широких масс гораздо интереснее. А сейчас UFC просто очень большие, очень узнаваемые, но не такие прямо уж популярные», – сказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Напомним, следующий турнир UFC состоится в ночь на 3 декабря в Остине (США). Его возглавит рейтинговый поединок в лёгкой весовой категории между российским бойцом Арманом Царукяном и американцем Бенеилом Дариушем.

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