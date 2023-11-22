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Валлин назвал слабость Усика, которой воспользуется Фьюри

Валлин назвал слабость Усика, которой воспользуется Фьюри
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Шведский боец супертяжёлого веса Отто Валлин, в прошлом встречавшийся с действующим чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, высказался о его ожидаемом поединке с обладателем титулов WBA, IBF и WBO Александром Усиком.

«Кто победит? Думаю, это будет Фьюри, я по-прежнему считаю его фаворитом. В последнем бою Тайсон смотрелся не лучшим образом, но это очень хороший боец, он большой, больше Усика. Хотя у меня есть предчувствие, что Усик даст ему очень хороший бой.

В своём последнем бою Усик был нокаутирован Дюбуа. Я считаю, что Дюбуа нанёс ему легитимный удар. А Усик лежал на полу и жаловался на него. В бою с Гассиевым он жаловался на удары по корпусу, и я считаю, что это его слабость. И Фьюри об этом знает», — приводит слова Валлина talkSPORT.

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