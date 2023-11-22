Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джермалл Чарло заявил о желании сразиться с Саулем Альваресом

Джермалл Чарло заявил о желании сразиться с Саулем Альваресом
Комментарии

Действующий обладатель титула WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американец Джермалл Чарло (32-0, 22 KO) считает, что может сразиться с абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом уже в мае.

«В начале года я не был готов вернуться, так почему мой брат не мог воспользоваться моментом? Он так и поступил. Надеюсь, что мы получим Канело в мае. Я хорошо выступлю, а медиа пусть настаивают на этом поединке», — сказал Чарло на пресс-конференции.

25 ноября в Лас-Вегасе (США) Чарло вернётся на ринг после двух с половиной лет отсутствия и проведёт 10-раундовый поединок с соотечественником Хосе Бенавидесом-младшим (28-2-1, 19 KO).

Материалы по теме
WBC назначил обязательного претендента для Джермалла Чарло
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android