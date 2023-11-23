Райан Гарсия: если я должен побить Лопеса и Хейни, чтобы получить Дэвиса — я это сделаю

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия (23-1, 19 KO) заявил о желании провести реванш с соотечественником Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO).

Напомним, поединок бойцов состоялся в апреле и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.

«Я хочу заполучить свой реванш. И я хочу сделать это в правильном весе. Он знает, что я не был собой, и мне плевать, что говорят. Я не выступаю так, я намного лучше. Мне плевать, что он победил, дайте мне реванш.

Я буду побеждать, и, если мне придётся побить Теофимо Лопеса и Девина Хейни, чтобы добиться реванша, я это сделаю», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

2 декабря в Хьюстоне (США) Гарсия сразится с соотечественником Оскаром Дуарте (26-1-1, 21 KO).