Алексеева выразила надежду на то, что Немков проведёт бой с Нганну в PFL

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Ирина Алексеева дала комментарий по поводу новости о том, что PFL купил промоушен Bellator.

«Очень хорошая новость, что Bellator окончательно не пропадёт, потому что там очень сильные бойцы и было бы печально, если бы они остались без работы. Мне очень понравилась идея о проведении турнира, на котором между собой подерутся чемпионы PFL и Bellator, я буду с нетерпением ждать этого события, потому что в Bellator довольно много наших чемпионов и претендентов на чемпионские пояса.

Ещё меня интересует, что будет с дивизионом 57 кг, куда попадут девушки Bellator, потому что в PFL такой дивизион есть только в европейском подразделении PFL Europe. Возможно, их объединят.

Конечно, сейчас многие пытаются сравнить PFL и UFC. В PFL действительно очень хорошие финансы, но UFC находится на другом медийном уровне. Вместе с этим я хочу отметить, что сейчас бойцы зачастую отдают предпочтение PFL, а не UFC, как раз из-за финансового момента. На данном этапе пока стоит лишь наблюдать, сможет ли в дальнейшем PFL навязать серьёзную конкуренцию UFC в медийном плане или нет. PFL пока не анонсировали каких-то громких поединков после покупки Bellator, но было бы круто увидеть бой Фрэнсиса Нганну и Вадима Немкова», — приводит слова Алексеевой Metaratings.