Экс-боец UFC Максим Гришин впервые за пять лет проведёт бой в России

Топовый российский полутяжеловес Максим Гришин (32-10-2) и Асылжан Бакытжанулы (15-4) из Казахстана проведут трёхраундовый бой в Екатеринбурге. Поединок станет частью номерного турнира RCC 17, который состоится 15 декабря на многотысячной арене в Екатеринбурге.

Гришин последние пять лет выступал в США. В 2018 году российский боец стал чемпионом лиги «Ахмат», и менеджмент PFL сразу же забрал его к себе в организацию. В PFL Гришин провёл шесть поединков и в статусе непобеждённого подписался в UFC.

Дебют в сильнейшей лиге мира состоялся на номерном турнире лиги, и Дана Уайт сразу же бросил Гришина под топового поляка Марчина Тыбуру. В итоге в UFC боец провёл пять поединков — последний был в июне этого года. Изначально планировалось, что Гришин дебютирует в RCC в сентябре в поединке с Иваном Штырковым, но в итоге возвращение Максимуса в Россию отложили.

Асылжан Бакытжанулы в системе RCC провёл уже четыре поединка: на его счету бои против Ивана Штыркова, Олега «Фомича» Фомичёва, Арсения Смирнова и Владимира Селивёрстова. Серьёзный опыт Асылжан получил и в ACA, где выступают практически все российские топы полутяжёлого веса. Как и Гришин, казахстанский боец пробовал свои силы в серии Contender, но пробиться в UFC не получилось.