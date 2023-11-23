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Александр Волкановски похвастался солидным уловом

Александр Волкановски похвастался солидным уловом
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками фотографиями с рыбалки.

«Отличный опыт на Северной территории Австралии. Не могу дождаться, когда вернусь сюда вновь», — написал Волкановски.

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Волкановски встречался с россиянином Исламом Махачевым. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. На счету Волкановски в ММА 29 боёв, в которых он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел три поражения.

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