Дастин Порье заявил о желании выступить на UFC 300

Известный американский боец смешанных единоборств Дастин Порье рассказал о желании выступить на юбилейном турнире UFC 300. Спортивное мероприятие состоится весной 2024 года.

«Я думаю, это было бы круто. Как я уже говорил, вероятно, я не буду драться на UFC 400, я пропустил UFC 200, и было бы здорово принять участие в UFC 300.

Я поговорил с представителями UFC на эту тему, и они вроде как на одной волне со мной. Если мы сможем найти подходящего противника для большого боя, то у нас всё получится», — приводит слова Порье MMA Fighting.

В последнем поединке Порье встречался с соотечественником Джастином Гэтжи. Бой состоялся в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291. Спортсмены сражались за пояс BMF (звание главного «плохиша» лиги). Противостояние закончилось победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик.