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Дастин Порье объяснил, почему не намерен переходить в полусредний дивизион UFC

Дастин Порье объяснил, почему не намерен переходить в полусредний дивизион UFC
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Известный американский боец смешанных единоборств (ММА), бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье рассказал, почему не планирует менять весовую категорию.

«Мы уже обсуждали этот вопрос с UFC. Думаю, что весил тогда примерно 78 кг. Я просто слишком мал для полусреднего веса. Многие не понимают, что такое весогонка и насколько крупные на самом деле все эти парни. Невозможно весить 78 кг, пропустить завтрак, взвеситься, а затем драться на следующий день в рамках этого дивизиона. Соперники будут весить более 88 кг. Люди этого не понимают. На таком высоком уровне дать кому-то преимущество в 9 кг будет не очень хорошей идеей. Совсем нехорошей», – приводит слова Порье MMA Fighting.

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