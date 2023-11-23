Дастин Порье объяснил, почему не намерен переходить в полусредний дивизион UFC

Известный американский боец смешанных единоборств (ММА), бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье рассказал, почему не планирует менять весовую категорию.

«Мы уже обсуждали этот вопрос с UFC. Думаю, что весил тогда примерно 78 кг. Я просто слишком мал для полусреднего веса. Многие не понимают, что такое весогонка и насколько крупные на самом деле все эти парни. Невозможно весить 78 кг, пропустить завтрак, взвеситься, а затем драться на следующий день в рамках этого дивизиона. Соперники будут весить более 88 кг. Люди этого не понимают. На таком высоком уровне дать кому-то преимущество в 9 кг будет не очень хорошей идеей. Совсем нехорошей», – приводит слова Порье MMA Fighting.