Махачев — о трэш-токе: россияне всех избивают и молчат, а должна быть изюминка

Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев обратил внимание на застенчивость российских бойцов, которые редко прибегают к резким высказыванием на пресс-конференциях, что мешает их продвижению в крупнейшем промоушене мира.

«Я всегда за трэш‑токинг, но в меру! Просто не задевая мужские качества и достоинства. В этом нет проблем — это часть бизнеса. Это шоу! Людям должно быть интересно. А так UFC не нужны бойцы, которые всех разносят и молчат. Например, английский не знают.

Почему наших ребят из России сейчас очень тяжело подписывают? В бойце должна быть какая‑то изюминка, чтобы его сейчас подписали. Наши пацаны всех избивают и молчат, их просто тяжело продвигать», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».