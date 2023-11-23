Марина Мохнаткина сделала вес перед финальным боем PFL в 2023 году

Российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина (Спивак) показала вес 65,5 кг перед боем с представительницей Бразилии Лариссой Пачеко, с которой ей предстоит провести бой за титул чемпиона промоушена PFL.

Грядущий поединок станет для Мохнаткиной седьмым в промоушене PFL и 15-м в смешанных единоборствах. На счету Марины 11 побед в MMA, последняя была добыта в бою с американкой Эмбер Либрок на PFL 8 в конце августа. Мохнаткина завершила поединок сабмишеном в начале первого раунда.

На счету 29-летней бразильянки Пачеко 25 поединков на профессиональной арене, 21 из них она закончил победами, из которых 10 нокаутом.

Бой между Мохнаткиной и Пачеко пройдёт 24 ноября в Вашингтоне (Соединённые Штаты Америки).