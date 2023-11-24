Борщёв: удивила настойчивость Садыхова, я жёстко попадал, а ему хоть бы хны

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв оценил навыки своего соперника на UFC 295 Назима Садыхова и отметил его стремление к тому, чтобы держаться до последнего.

«Меня удивила его настойчивость. У меня реально после боя обе руки разбиты и болят. Я попадал очень жёстко и много, но ему хоть бы хны. Не дёрнулся даже ни разу. Мне кажется, он только моргал от ударов, это очень удивило», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, поединок между Борщёвым и Садыховым продлился все три раунда и завершился ничейным исходом согласно судейскому решению. Этот поединок стал для Садыхова четвёртым в промоушене, в трёх предыдущих боях ему удавалось одерживать досрочные победы.