Борщёв объяснил, в чём разница между ним и многими российскими бойцами

Российский боец UFC Вячеслав Борщёв назвал свои основные отличия от большинства коллег-соотечественников, выступающих в смешанных единоборствах.

«Без английского тут вообще нечего делать. Тут есть такой момент, большая разница между мной и многими российскими бойцами. Кстати, в отличие от дагестанцев. Они вот именно здесь карьеру делали, а сейчас, когда дорожку проложили, многие русскоязычные бойцы в России большую часть времени проводят, у них свои менеджеры, свои спонсоры. У меня не было никого, я приехал сюда как колхозник, тупо напрямую и сквозь стены бился. И у меня английский, потому что мне в Америке и работать приходилось. Я прошёл, наверное, всё — и огонь, и воду. У меня до сей поры нет спонсора и не было, меня поддерживали семья, родные, близкие. Весь мой путь в Америке, я силой толкал, не было вариантов.

Во время пандемии я в полях работал, там на русском никто не разговаривает. На испанском может быть, да. Плюс в зале поначалу было мало русскоязычных, сейчас появились. Мне Юрайя почти сразу, до пандемии, дал работу тренером, а как тренировать без английского? Вот мне приходилось. И кроме зала и по каким-то делам я особо ни с кем время не проводил. Поначалу была группа эмигрантов, классные ребята, брали меня на какие-то мероприятия. У них здесь была такая жизнь уравновешенная, спокойная. Они вот ходили на работу, а после собирались, отдыхали. У меня такой возможности не было, я пахал 24 часа в сутки. Многим россиянам здесь этого и не нужно, они живут своей жизнью, в своей каше варятся, приезжают сюда, тренируются. То есть им лагерь оплатили, они потренировались и уехали. То есть не было необходимости коммуницировать», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.