Борщёв: Перейра мне не нравится, но он красавец, делает своё дело хорошо

Россиянин Вячеслва Борщёв, выступающий в промоушене UFC, поделился мнением об Алексе Перейре, который в поединке против Иржи Прохазки на UFC 295 завоевал титул чемпиона промоушена в полутяжёлой весовой категории.

«Везёт тому, кто везёт. Он красавец. Мне он именно как кикбоксёр не нравится. Вахитов его бил оба раза, я считаю, хотя отдали только одну победу. Я вообще таких не люблю кикбоксёров, он такой кривой, затянутый, мне визуально не нравится на таких смотреть, но не признавать его заслуги в ММА — это надо быть каким-то обрубылем. Чувак пришёл, получил титул. Отобрали пояс, он пошёл в другой вес и опять забрал титул. Пришёл настоящий чемпион, он у него и забрал титул. Не зря говорят, что собаки лают, а караван идёт. Ему это по барабану. Мы можем любить или не любить, но он делает своё дело и делает это хорошо. Я вот тоже считаю остановку ранней, особенно на фоне моего боя», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.