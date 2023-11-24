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Борщёв рассказал, как знакомые отреагировали на его слова, что он бьётся не за страну

Борщёв рассказал, как знакомые отреагировали на его слова, что он бьётся не за страну
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Вячеслав Борщёв, выступающий в промоушене смешанных единоборств UFC, рассказал о реакции знакомых людей на его слова о том, что он бьётся не за страну, а также поделился тем, как справляется с комментариями ненавистников в интернете.

«Знакомые писали сразу же. Я почему второй раз и заговорил об этом, потому что писали: «Ты правда такое сказал?» Мне писали, не верили. Думали, что кто-то обманывает. А я сижу и не догоняю, что я такого сказал, что не так сказал.

Ну и было такое, да, что я смотрел комментарии. Я их не то чтобы часто читаю, жена меня посвящает в это. Но иногда тоже читаю и видел, что пишут всякие гадости. Но интернетные гадости меня особо не затрагивают, поэтому без разницы», — заявил Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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