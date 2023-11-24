Объявлены дата и место проведения боя Волкановски и Топурии

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Алекс Волкановски будет защищать свой титул в бою против испанца Илии Топурии на турнире UFC 298 17 февраля. Он пройдёт в «Хонда-центре» в Анахайме, штат Калифорния.

Ранее уже сообщалось, что Волкановски и Топурия проведут поединок в феврале, но теперь стали известны точная дата и место, где он состоится. Это будет первый вечер UFC в Анахайме с января 2022 года.

Волкановски в октябре проиграл нокаутом россиянину Исламу Махачеву, во второй раз перейдя в лёгкий вес ради титульного поединка. Австралиец дал согласие на поединок в последний момент, после того как претендент Чарльз Оливейра получил сильное рассечение брови во время спарринга.

Волкановски провёл за карьеру 29 боёв в смешанных единоборствах, одержал 26 побед и потерпел три поражения, да из которых от Махачева.

На счету Топурии 14 побед в 14 поединках. Он заработал право на титульный бой после победы единогласным решением судей над Джошем Эмметом в июне.