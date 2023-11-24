Названы участники главного боя UFC Fight Night 10 февраля

Поединок в среднем весе между норвежцем Джеком Херманссоном и американцем Джо Пайфером станет главным событием вечера UFC Fight Night 10 февраля, сообщает ESPN. Вечер пройдёт в Лас-Вегасе на арене «ЮЭфСи Апекс».

27-летний Пайфер впервые выступит на одном из основных мероприятий UFC. Ранее он выступал в претендентской серии Даны Уайта. За карьеру он одержал 12 побед при двух поражениях. В октябре американец победил техническим сабмишеном ганца Абдула Разака Альхассана. За карьеру Пайфера только один раз поединок с его участием не был завершён досрочно.

Херманссон ещё не провёл ни одного поединка в 2023 году из-за травмы. В последних пяти боях, начиная с 2020 года, он одержал две победы и потерпел три поражения. Всего за карьеру у него 23 выигранных поединка в смешанных единоборствах и восемь проигранных. В декабре прошлого года он проиграл техническим нокаутом грузину Роману Долидзе.