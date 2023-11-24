Ядонг Сонг: хочу драться с Петром Яном, надо узнать, чей бокс в легчайшем весе лучше

Китайский боец смешанных единоборств Ядонг Сонг вновь высказался на тему возможного поединка с бывшим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Петром Яном. Сонг бросал вызов Яну ещё в мае 2023 года.

«Да, я всё ещё хочу драться с Петром. Было бы здорово узнать, чей бокс в легчайшем дивизионе лучше. Думаю, мне нужно одержать две победы: в следующем поединке, затем победить Петра, и тогда я получу титульный бой», — сказал Сонг на канале Fanatics View в YouTube.

На счету Сонга 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед (девять нокаутом), потерпел семь поражений, один поединок с его участием завершился вничью, ещё один бой был признан несостоявшимся.

В активе Яна 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.