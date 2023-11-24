Экс-чемпион мира объяснил, в чём преимущество Фьюри перед Усиком

Экс-чемпион мира в среднем весе Энди Ли высказался о предстоящем поединке межу чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком. Их бой состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Тайсон более опытен, и у него лучшая работа ног. Кроме того, Тайсон выше. У Усика в настоящий момент может быть преимущество в скорости. Он легче Тайсона. Однако в целом Тайсон превосходит Усика. Тактика будет иметь большое значение в этом бою», — сказал Ли на канале Seconds Out в YouTube.

В активе Фьюри 35 поединков, в которых он добыл 34 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.

На счету Усика 21 бой, в каждом из которых он побеждал. 14 побед были добыты нокаутом.