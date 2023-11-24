Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году, один — до весны

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев поделился планами на 2024-й год, заявив, что планирует принять участие в трёх поединках, один из которых состоится в начале года.

«Примерно планирую подраться до Рамадана. Уже сообщил UFC, что я готов драться до Рамадана. Хотел бы успеть сделать три поединка в 2024-м году. Буду тренироваться по мере возможностей, постоянно держать себя в форме и ждать звонка от руководства», — заявил Махачев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Рамадан в 2024-м году начнётся 10 марта и продлится месяц до 9 апреля. Последним боем Махачева в UFC был поединок против Александра Волкановски в октябре 2023 года — Махачев победил нокаутом в первом раунде.