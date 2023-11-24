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Иван Штырков высказался о выступлениях Петра Яна в UFC

Иван Штырков высказался о выступлениях Петра Яна в UFC
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Популярный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался о бывшем чемпионе UFC в легчайшей весовой категории Петре Яне. В промоушене Даны Уайта Пётр проиграл три последних поединка.

«Мне кажется, что вот эта пауза, которую взял Пётр от выступлений, от тренировок даже. Если мы посмотрим на стремительный взлёт Петра от ACB до чемпионских боёв и до трёх поражений, то это реально внутреннее выгорание, накопленные травмы, не залеченные вовремя. Вот на этой эйфории: хочу-хочу-хочу, на прухе. Я представляю, какой он стресс испытывал, какой бы ты ни был камень, ты всё равно переживаешь.

Эта пауза должна пойти на плюс, и надо понимать, что Петя держал себя в предельной форме, поэтому кондиции для боя он ещё быстрее наберёт. Он заряжен, я думаю. Должен газануть хорошо. Я думаю, что это будет такой Пётр, которого мы привыкли видеть, может быть, не такой голодный, как раньше, но на другом опыте, пережитом опыте. Было время подумать, адаптировать, перестроиться», – сказал Иван Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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