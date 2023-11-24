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PFL 10: 2023 PFL World Championship
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Непобеждённый российский боксёр Муртазалиев: наверно, буду выходить с флагом США на бои

Непобеждённый российский боксёр Муртазалиев: наверно, буду выходить с флагом США на бои
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Российский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал, что есть вероятность его выхода на поединки под флагом США. Кроме того, Муртазалиев добавил, что с радостью принял бы и гражданство Казахстана.

«Сейчас уже, наверное, с американским буду выходить — я на «Грин-карту» подал. Но если бы Казахстан предложил, я бы с радостью взял гражданство. Однако никто ничего об этом не сказал. Казахстан — моя и моих предков вторая Родина», — приводит слова Муртазалиева Legalbet.kz.

На счету Муртазалиева 21 победа в 21 поединке. В следующем бою Бахрам должен встретиться с немцем Джеком Кулкаем. Спортсмены сразятся за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF.

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Источник: Джермелл Чарло освободил титул IBF, на который претендует россиянин
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