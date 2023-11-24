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PFL 10: 2023 PFL World Championship
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«Заходить в лигу нужно красиво». Сидельников — о желании Немкова драться с Нганну

«Заходить в лигу нужно красиво». Сидельников — о желании Немкова драться с Нганну
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Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников прокомментировал желание своего коллеги Вадима Немкова провести бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Это разумный шаг. Если заходить в новый вес и новую лигу, нужно делать это с громких боёв. Он делает это для своего пиара, для своего будущего. Насколько это будет интересно Нганну и его команде – вопрос. Нужно понимать, что Вадима хорошо знают в России и немного дальше. Но в Америке Немков не такой известный. А сейчас многие бойцы смотрят за медийностью соперника. А со стороны Вадима всё правильно. Он хочет раскрутить этот бой, заинтересовать. И если заходить, то нужно делать это красиво. Вадиму это под силу, он сильный парень. Он будет в том весе, в котором чувствует себя отлично, всё по силам», — сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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