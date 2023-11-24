Пётр Ян рассказал о бое в UFC в марте

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян высказался о возможности подраться на одном из мартовских турниров UFC и заверил, что был бы готов сразиться с любым оппонентом.

«Я узнал об этом в среду. У меня тоже есть вопросы. Вся информация расплывчатая. Я бы хотел выступить на турнире в марте.

Хотел бы подраться с любым из топ-10. Никогда не выбирал соперника. Сейчас остаётся только ждать. Дело за организацией», — передаёт слова Яна с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, последним поединком Петра Яна в UFC был бой против Мераба Двалишвили, который он проиграл единогласным судейским решением в марте 2023 года. Сейчас на счету Яна три поражения подряд в промоушене UFC.