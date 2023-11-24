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PFL 10: 2023 PFL World Championship
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Экс-чемпион UFC Пётр Ян подвёл итоги 2023 года

Экс-чемпион UFC Пётр Ян подвёл итоги 2023 года
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Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян подвёл итоги нынешнего года. В 2023-м Ян встречался с представителем Грузии Мерабом Двалишвили и проиграл ему единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

«Год был тяжёлым. Нашёл время для дел, которыми не мог заняться долгое время. Сейчас хочется вернуться в единоборства, но не для того, чтобы отбыть номер», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Поединок Яна и Двалишвили состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221. Их бой был главным событием спортивного мероприятия. В том бою Пётр потерпел третье поражение подряд. Всего на его счету 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

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