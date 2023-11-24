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PFL 10: 2023 PFL World Championship
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Пётр Ян: не было мысли стать тренером — этим нужно жить

Пётр Ян: не было мысли стать тренером — этим нужно жить
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Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян высказался о возможности начала тренерской деятельности и заявил, что для этого необходима особая ментальная подготовка, к которой он пока что не готов.

«У меня не было мысли быть тренером. Этим нужно жить и хотеть этого. Я к этому ещё не пришёл», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, последним поединком Петра Яна в UFC был бой против Мераба Двалишвили, который он проиграл единогласным судейским решением в марте 2023 года. Сейчас на счету Яна три поражения подряд в промоушене UFC. Всего в смешанных единоборствах у него 21 поединок, в котором он одержал 16 побед. Чемпионский титул UFC был завоёван Яном в конце октября 2021 года.

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