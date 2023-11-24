Пётр Ян высказался на тему своего преобразования как бойца

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории, россиянин Пётр Ян высказался об изменениях, которые происходили с ним. Пётр выразил надежду, что в будущем он станет ещё сильнее.

«Если посмотреть со стороны, то каждый меняется и становится мудрее и взрослее. Надеюсь, я меняюсь в лучшую сторону. Конечно, эти изменения скажутся на мне как на бойце. Буду начинать не с нуля, а уже имея опыт», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Ян в последнем поединке встречался с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.