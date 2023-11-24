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PFL 10: 2023 PFL World Championship
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Пётр Ян ответил, чем может помочь игроку «Амкала» Андрею «Сибскане»

Пётр Ян ответил, чем может помочь игроку «Амкала» Андрею «Сибскане»
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Прославленный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян рассказал о сотрудничестве с футболистом медиафутбольного клуба «Амкал» Андреем «Сибсканой» Алёшиным и заявил, что считает футбол более тяжёлым видом спорта, чем единоборства.

«Мы уже разговаривали с ним. У футболистом заряженные ноги. За такое время не научишься многому. Любой парень рождается с тем, что он сможет постоять за себя и свою семью. А в футбол играть труднее», — передаёт слова Яна с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Последним поединком Петра Яна в UFC был бой против Мераба Двалишвили, который он проиграл единогласным судейским решением в марте 2023 года. Сейчас на счету Яна три поражения подряд в промоушене UFC.

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