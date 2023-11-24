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PFL 10: 2023 PFL World Championship
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Пётр Ян: не слежу за медиафутболом

Пётр Ян: не слежу за медиафутболом
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Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян признался, что не следит за медиафутболом. При этом Пётр объяснил популярность футбола его доступностью для многих.

«Не слежу за медиафутболом, но сегодня я соприкоснулся с ним. Узнал, что ребята готовятся. Почему так интересен всем? Футбол — командный вид спорта, который доступен для многих, в том числе для детей», — передаёт слова Петра корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В общей сложности у Пётра 16 побед и пять поражений в 21 поединке в смешанных единоборствах. В последнем бою уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили. Это поражение стало для россиянина третьим подряд.

Петр Ян провел тренировку с параспортсменами:

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