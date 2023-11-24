Пётр Ян: не слежу за медиафутболом
Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян признался, что не следит за медиафутболом. При этом Пётр объяснил популярность футбола его доступностью для многих.
«Не слежу за медиафутболом, но сегодня я соприкоснулся с ним. Узнал, что ребята готовятся. Почему так интересен всем? Футбол — командный вид спорта, который доступен для многих, в том числе для детей», — передаёт слова Петра корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В общей сложности у Пётра 16 побед и пять поражений в 21 поединке в смешанных единоборствах. В последнем бою уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили. Это поражение стало для россиянина третьим подряд.
Петр Ян провел тренировку с параспортсменами:
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