Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 10: 2023 PFL World Championship
Начало прямой трансляции
00:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не могу участвовать из-за контракта». Пётр Ян — о возможности участия в боксёрских боях

«Не могу участвовать из-за контракта». Пётр Ян — о возможности участия в боксёрских боях
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян рассказал о желании поучаствовать в боксёрском поединке, однако отметил, что такая возможность ограничена его контрактом с промоушеном UFC. Ян также назвал место, где хотел бы провести бой.

«Я не могу участвовать в таких боях из-за контракта. Пока даже не приходили приглашения. Конечно, если надо и разрешат, я выйду. Если есть желание — есть Екатеринбург и спортзал. Без денег, главное — желание», — передаёт слова Яна с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Всего в смешанных единоборствах у Петра Яна 21 поединок, в которых он одержал 16 побед. Чемпионский титул UFC был завоёван Яном в конце октября 2021 года в бою против Кори Сэндхагена.

Материалы по теме
Пётр Ян: не было мысли стать тренером — этим нужно жить
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android