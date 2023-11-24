«Не могу участвовать из-за контракта». Пётр Ян — о возможности участия в боксёрских боях

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян рассказал о желании поучаствовать в боксёрском поединке, однако отметил, что такая возможность ограничена его контрактом с промоушеном UFC. Ян также назвал место, где хотел бы провести бой.

«Я не могу участвовать в таких боях из-за контракта. Пока даже не приходили приглашения. Конечно, если надо и разрешат, я выйду. Если есть желание — есть Екатеринбург и спортзал. Без денег, главное — желание», — передаёт слова Яна с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Всего в смешанных единоборствах у Петра Яна 21 поединок, в которых он одержал 16 побед. Чемпионский титул UFC был завоёван Яном в конце октября 2021 года в бою против Кори Сэндхагена.