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PFL 10: 2023 PFL World Championship
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Пётр Ян рассказал, что будет делать, если встретится с О’Мэлли в коридоре

Пётр Ян рассказал, что будет делать, если встретится с О’Мэлли в коридоре
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Известный российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян ответил на вопрос про отношения с американцем Шоном О’Мэлли, с которым он встречался в октябре 2022 года. Ян тогда проиграл раздельным решением судей. Сейчас Шон является чемпионом промоушена Даны Уайта.

«Какие у нас могут быть отношения? Мы боевые соперники. Если встретимся в коридоре, то разойдёмся. Зачем мне оставаться в Америке на несколько лет? Тюрьмы там неплохие, но не хотелось бы», — передаёт слова Петра корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В общей сложности у Петра 16 побед и пять поражений в 21 поединке в смешанных единоборствах. В последнем бою он уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили.

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