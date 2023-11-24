Пётр Ян рассказал, что будет делать, если встретится с О’Мэлли в коридоре

Известный российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян ответил на вопрос про отношения с американцем Шоном О’Мэлли, с которым он встречался в октябре 2022 года. Ян тогда проиграл раздельным решением судей. Сейчас Шон является чемпионом промоушена Даны Уайта.

«Какие у нас могут быть отношения? Мы боевые соперники. Если встретимся в коридоре, то разойдёмся. Зачем мне оставаться в Америке на несколько лет? Тюрьмы там неплохие, но не хотелось бы», — передаёт слова Петра корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В общей сложности у Петра 16 побед и пять поражений в 21 поединке в смешанных единоборствах. В последнем бою он уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили.