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PFL 10: 2023 PFL World Championship
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Пётр Ян заявил, что не видит смысла в поединках в необычных местах

Пётр Ян заявил, что не видит смысла в поединках в необычных местах
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Прославленный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал о своём отношении к поединкам в отдалённых местах земного шара и заявил, что не видит целесообразности в дальних путешествиях.

«Например, ехать на неделю в Таиланд смысла нет. Время и силы только потратишь. Нужно ехать на недели три-четыре. Это будет опыт», — передаёт слова Яна с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, последним поединком Петра Яна в UFC был бой против Мераба Двалишвили, который он проиграл единогласным судейским решением в марте 2023 года. Сейчас на счету Яна три поражения подряд в промоушене UFC. В общей сложности у Петра 16 побед и пять поражений в 21 поединке в смешанных единоборствах. Чемпионский титул UFC был завоёван Яном в конце октября 2021 года.

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