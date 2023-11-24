Пётр Ян изъявил желание проводить тренировки с параспортсменами

Прославленный российский боец UFC Пётр Ян, придерживающийся активной гражданской позиции, рассказал о своём отношении к тренировкам вместе с людьми с ограниченными возможностями и заявил, что желает проводить их, когда такая возможность будет появляться.

«Я смотрю ролики, в которых люди тренируются без ног и рук. Я потренировался с такими людьми с кайфом. Сделал и буду делать ещё. Как можно не поехать к тамим людям?» — передаёт слова Яна с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На сегодняшний день на счету Яна три поражения подряд в промоушене UFC. В общей сложности у Петра 16 побед и пять поражений в 21 поединке в смешанных единоборствах. Чемпионский титул UFC был завоёван Яном в конце октября 2021 года.