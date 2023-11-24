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PFL 10: 2023 PFL World Championship
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Пётр Ян — о тренировках: готовлю кузов и мотор

Пётр Ян — о тренировках: готовлю кузов и мотор
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Популярный российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян высказался о своём тренировочном процессе. По словам Яна, в январе он намерен улететь на сборы, чтобы проводить полноценные тренировки.

«Тренируюсь каждый день. Готовлю кузов и мотор. Планирую в январе улететь на сборы, чтобы тренироваться полноценно. Организм скучает по тренировкам, спаррингам», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Следующий поединок Яна пока не анонсирован. В общей сложности у Петра 16 побед и пять поражений в 21 поединке в смешанных единоборствах. В последнем поединке он уступил спортсмену из Грузии Мерабу Двалишвили.

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