Пётр Ян — о тренировках: готовлю кузов и мотор

Популярный российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян высказался о своём тренировочном процессе. По словам Яна, в январе он намерен улететь на сборы, чтобы проводить полноценные тренировки.

«Тренируюсь каждый день. Готовлю кузов и мотор. Планирую в январе улететь на сборы, чтобы тренироваться полноценно. Организм скучает по тренировкам, спаррингам», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Следующий поединок Яна пока не анонсирован. В общей сложности у Петра 16 побед и пять поражений в 21 поединке в смешанных единоборствах. В последнем поединке он уступил спортсмену из Грузии Мерабу Двалишвили.