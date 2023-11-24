Пётр Ян рассказал, как подбирает команду для тренировок и боёв

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян высказался о составе команды, которая помогала бы ему в тренировках и сопровождала бы его на поединках.

«У меня часто менялся состав угловых, потому что у многих нет визы. Нужно собрать команду, но самое главное — соперник. Нужно подобрать всех под оппонента», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В общей сложности у Петра Яна 16 побед и пять поражений в 21 поединке в смешанных единоборствах. Чемпионский титул UFC был завоёван Яном в конце октября 2021 года в поединке с Кори Сэндхагеном, которого он победил единогласным судейским решением. Сейчас Ян находится на серии из трёх поражений в UFC.