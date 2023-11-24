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PFL 10: 2023 PFL World Championship
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Пётр Ян ответил на вопрос по поводу смены весовой категории

Пётр Ян ответил на вопрос по поводу смены весовой категории
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Популярный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян высказался на тему смены весовой категории. Пётр выступает в легчайшем весе.

«Волкановски изъявил желание сменить вес и сделал это. Я в другой ситуации: у меня нет пояса.

Было бы интересно, если бы Махачев сменил вес? Если ему это нужно, то почему нет? Он сможет там конкурировать. Хорошо, что, когда ты переходишь в другой вес, не теряешь пояс», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В общей сложности у Петра 16 побед и пять поражений в 21 поединке в смешанных единоборствах. В последнем бою он уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили. Это поражение стало для россиянина третьим подряд.

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