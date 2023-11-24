Пётр Ян — о медиабоях: бойцовский мир переполнен, не получается организовать бой для всех

Популярный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян поделился мнением о проведении коммерческих поединков и заявил, что такие бои необходимы бойцам, которые не дерутся регулярно.

«Я не мыслю такими категориями, обидно ли профессиональным бойцам. Бойцовский мир переполнен. Не получается организовать бой для всех. Например, в Дагестане ребята ждут полтора года один бой. Найдутся люди, которые рано или поздно организуют такие бои», — передаёт слова Яна с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В 2023 году Пётр Ян провёл лишь один поединок — против Мераба Двалишвили. Ян проиграл ему единогласным судейским решением по истечении пяти раундов.