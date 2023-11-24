Пётр Ян: соглашусь ли заменить кого-то из боя О’Мэлли — Вера? Конечно

Популярный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян признался, что готов выйти на замену Шону О’Мэлли либо Марлону Вере в их предстоящем поединке.

«Я просто хочу выступить на этом турнире. Если у кого-то будет травма из боя О’Мэлли — Вера, соглашусь ли заменить? Конечно», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Поединок О’Мэлли и Веры возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 299, который состоится в первом квартале 2024 года. Бойцы уже встречались между собой ранее. Примечательно, что единственное поражение в карьере О’Мэлли потерпел именно в противостоянии с эквадорцем.

Жан-Клод Ван Дамм обратился к Петру Яну: