Появились новые подробности об антимонопольном иске к UFC

Появилась обновлённая информация о коллективном судебном иске от более чем 1200 бойцов к UFC, который был утверждён в августе этого года.

Утверждение данного иска означало, что бойцы смогут попытаться получить от UFC компенсацию за недобросовестную деловую практику.

«1. Продолжающиеся юридические проблемы для UFC: судья Булвар отклонил их ходатайство о возобновлении расследования и указал возможную дату судебного разбирательства в апреле 2024 года.

2. Отказ в апелляциях и ходатайствах. Апелляция UFC против сертификации класса была отклонена Апелляционным судом девятого округа. Кроме того, их ходатайства о вынесении решения в упрощённом порядке и о возобновлении расследования также были отклонены, причём последнее рассматривалось как тактика затягивания дела.

3. Потенциальный судебный запрет: судья Булвар намекнул на возможность судебного запрета, если истцы выиграют дело Кунга Ле против Zuffa — дочерней компании UFC, что может привести к немедленным изменениям в деятельности UFC, не дожидаясь завершения ещё одного антимонопольного процесса (дело Кайана Джонсона).

4. Последствия урегулирования и результатов судебного разбирательства: учитывая недавние события, UFC, возможно, придётся серьёзно рассмотреть варианты урегулирования. Неурегулирование может привести к судебному разбирательству со значительными рисками, включая потенциальные изменения в бизнес-модели и деятельности UFC, если будет вынесен судебный запрет», — говорится в официальном аккаунте издания Bloody Elbow в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, адвокаты заявляют, что бойцы UFC получают лишь 20% от дохода промоушена, в то время как в других видах спорта эта доля превышает 50%. Истцы, среди которых бывшие бойцы UFC Кунг Ле и Джон Фитч, считают, что промоушен стал незаконной монополией, подавлял конкуренцию со стороны других лиг смешанных единоборств и занижал заработную плату своих бойцов. Бойцы требуют от UFC компенсацию в размере от $ 800 млн до $ 1,6 млрд. Тем не менее суд отклонил претензию истцов, связанную с заниженным доходом от использования прав на личность бойцов.