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PFL 10: 2023 PFL World Championship
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Блахович объяснил, почему назвал Перейру пронырой после победы последнего над Прохазкой

Блахович объяснил, почему назвал Перейру пронырой после победы последнего над Прохазкой
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович объяснил свои недавние слова в адрес бразильского бойца Алекса Перейры после победы последнего над чехом Иржи Прохазкой на турнире UFC 295.

Напомним, после того боя, который сделал Перейру новым чемпионом дивизиона, Блахович назвал бразильца пронырой.

«Отличное шоу, отличная победа, но в любом случае я зол, потому что это должен был быть мой бой, вы знаете. В тот момент, когда я увидел результат, я не был удивлён, но меня удивили его слова после боя. Он снова бросил вызов Исси (Адесанья. — Прим. «Чемпионата»), я сказал «нет, я не верю этому», опять, ну как так. Да ладно», — приводит слова Блаховича BJ Penn.

Алекс Перейра стал первым бойцом в истории UFC, завоевавшим два титула за семь поединков. Примечательно, что бразилец добился этого всего за два года в организации.

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